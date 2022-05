En vol avec la Patrouille de France

Comme une toile aérienne aux couleurs de l'Hexagone, la finesse du trait, la maîtrise de l'espace. Dans un ballet millimétré, les Alpha Jets de la Patrouille de France évoluent à seulement 150 mètres du sol, 30 mètres au plus bas. Pendant 40 minutes, un enchaînement de figures des plus spectaculaires. Une nouvelle chorégraphie qu'ils présenteront au public pour la première fois ce mercredi après-midi. Pour connaître leur partition sur le bout des doigts, répétition des gestes deux à trois fois par jour, dans une bulle de concentration, presque hypnotisés. Il faut six mois de préparation physique et mentale, du matin au soir. Ce sont huit avions qui volent. Pour ne faire qu'un, il faut qu'ils soient à l'unisson et agissent de la même façon de manière coordonnée et synchronisée. De nouveaux défis à chaque saison, cet été, les pilotes complexifient encore un peu leur chorégraphie. Il y a une petite nouveauté que les gens pourront découvrir. Il s'agit du croisement 53, cinq avions d'un côté et trois avions de l'autre, qui permet d'annoncer le 70ème anniversaire de la Patrouille de France. Cet après-midi, 4 500 spectateurs sont attendus sur la base de Salon-de-Provence. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Revendy