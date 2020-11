Encore beaucoup de champignons dans les forêts

Les bottes enfoncées dans les feuilles mortes, Marie-Gisèle et Alexandre partent à la recherche de champignons. Grands amateurs de cueillette, ils savent où sont les coins bien fournis. Dans les petits sous-bois, ils peuvent notamment ramasser de petites chanterelles en tube. Mais à l'automne, la cueillette n'est pas forcément évidente. En effet, les champignons ne sont pas faciles à repérer, car les feuilles sont de la même couleur qu'eux. Pour les dénicher, il ne faut pas aller vite, mais bien regarder. Pour les cèpes, plus grands et plus épais, il faut prendre le temps de s'arrêter et observer. Sur le retour, le couple croise du pied-de-mouton. Cette fois, Alexandre n'a pas eu de mal à les repérer. Le panier est bien rempli, mais l'estomac est vide, car c'est l'heure du déjeuner. Ils rentrent donc pour cuisiner leurs trouvailles. Cependant, il ne faut pas laver les champignons pour éviter qu'ils soient mous et remplis d'eau. Quant à la préparation, il suffit de les mettre dans la poêle avec un morceau de beurre.