Encore des incendies... même en septembre

En Gironde, un incendie a brûlé près 75 hectares de forêt. Depuis plus de deux mois, les pompiers enchaînent les interventions dans ce département. Les habitants, eux, s'inquiètent à chaque nouvelle menace d'évacuation. La forêt a brûlé à une centaine de mètres de cette maison. "Ça fait peur" ; "Ça n'arrête pas et ce n'est peut-être pas fini", lancent quelques-uns. Heureusement, aucune habitation n'a été touchée, et personne n'a dû évacuer. D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu serait accidentel. Des travaux étaient en cours dans une ferme. Près de 300 pompiers girondins se sont mobilisés toute la nuit pour lutter contre le feu. La chaleur et le vent pourraient multiplier les reprises de feu ce mardi après-midi. Alors les relèves s’enchaînent pour éteindre les fumerons en permanence. Quelques gouttes de pluie sont annoncées dans les jours à venir. Mais ces quelques averses seront accompagnées de rafales de vent. De quoi compliquer le travail des pompiers. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Brousseau