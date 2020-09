Encore des températures estivales en Balagne

Les vacances continuent en Corse. À l'Île-Rousse, les chanceux de septembre débutent leur journée sur la plage. Températures estivales, eau calme, beaux paysages... ils en prennent plein les yeux. Du côté du marché, les salaisons et les langoustes font la fierté des étals. Les touristes, toujours présents, en raffolent. Une fois les courses faites, retour à la mer.