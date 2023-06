Encore des trains et à quel prix pour cet été ?

Un ciel bleu et un grand soleil, déjà un petit air de vacances ce vendredi matin en gare. Dans un mois, certains voyageurs prendront le train pour profiter de l'été. Avez-vous trouvé des billets ? "Le billet m'a coûté 170 euros et c'était cher", explique une habitante. C'était très cher aussi pour ce retraité. Même en ayant anticipé, il a dû débourser 300 euros pour deux. Comme lui, beaucoup de voyageurs s'y sont pris en avance. C'est plus 20% de billets vendus par rapport à l'an dernier. Si vous n'en avez pas encore, pas de panique, la SNCF affirme qu'il en reste encore beaucoup. À en croire l'entreprise, il reste même deux billets sur trois pour des destinations très recherchées comme Bordeaux, Biarritz ou encore Montpellier. Ces chiffres sont des moyennes, mais dans le détail, trouve-t-on vraiment des trains facilement ? Oui, mais à condition d'être flexible et de ne pas viser les gros week-ends. Pour trouver moins cher, il faut réserver en semaine ou en horaire décalé. Par ailleurs, il reste aussi les bons plans commerciaux. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Ninine, B. Chastagner