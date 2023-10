Encore l'été et déjà Noël !

Elles sont déjà là. Depuis quelques jours, les décorations de Noël sont suspendues au-dessus des passants qui sont encore parfois en t-shirt. Le décalage étonne, mais il va faire 23 °C ce mercredi après-midi à Rennes (Ille-et-Vilaine). Alors, est-ce trop tôt ? "Je regarde les guirlandes derrière, ça me fait marrer. Il fait 30 °C au mois d’octobre. C’est trop bizarre", remarque une passante. Pourtant, chaque année, la ville de Rennes installe les illuminations à la même période. En effet, tout doit être prêt pour le 2 décembre : "On a l’impression qu’on est encore en été, mais il faut quand même qu’on respecte notre planning". Pour certains, comme Éveline, la saison ne s’y prête pas encore tout à fait. "On est toujours en avance ! Je trouve que la vie, elle passe très vite et que ce n’est pas la peine d’accélérer les choses comme ça", affirme-t-elle. Pour d’autres, quand il s’agit de Noël, le plus tôt possible est le mieux. Avant les festivités, le travail est encore long. Les décorations à Rennes ne s’illumineront qu’à partir de début décembre. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel, M. Briens