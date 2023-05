Encore trop de routes dangereuses

Cette portion de route n'est pas très large, et pourtant, elle est empruntée chaque jour par plus de 12 000 véhicules. Depuis le début de l'année, on déplore déjà plusieurs accidents graves dont un mortel, auquel les riverains assistent impuissants. Cet axe est privilégié par les très nombreux poids lourds en provenance de Belgique et du Luxembourg. Plus rapide de 30 minutes que l'autoroute, la nationale 57 permet aussi d'éviter les péages. Mais sur ces onze kilomètres de portion, le chassé-croisé n'est pas séparé par un terre-plein central. Alors, le trafic s'engorge et les riverains mettent parfois plusieurs minutes avant de réussir à s'insérer. Sur une portion, la circulation est très dense. Pour tourner à gauche, il faut presque s'arrêter. Les riverains sont donc vulnérables aux poids lourds qui viennent des deux côtés. Et c'est à un même croisement qu'un automobiliste a perdu la vie il y a tout juste quelques semaines. Un nouveau drame qui relance la question de travaux sur la chaussée. Des études de terrain sont actuellement menées par le département pour doubler les voies d'ici quelques années. TF1 | Reportage T. Copleux, V. Ruckly