Encore un accident à un passage à niveau

Voici la voiture percutée par le TGV dimanche soir, un peu après 22 heures, sur ce passage à niveau. Portière pulvérisée, mais le conducteur est toujours vivant. Gravement blessé, il est hospitalisé. Impossible de recueillir son témoignage pour le moment. Le choc a eu lieu sur la commune de Péronnas (Ain) et ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu deux collisions sur un autre passage à niveau à quelques kilomètres de là, en 2022 et 2021. L'un était un suicide et pour l'autre, l'enquête est toujours en cours. Cette fois, s'agit-il d'un accident ou la voiture s'est elle stationnée volontairement sur les voies ? Les barrières indemnes étaient-elles levées ? La voiture est-elle passée à côté, écrasant ce grillage ? L'enquête est confiée au commissariat de Bourg-en-Bresse. La commune comporte sept passages à niveau bien indiqués et sécurisés, selon la mairie. Parmi les 480 passagers du TGV, aucun blessé n'a été déploré. Ils sont arrivés un peu avant 5h ce lundi matin, à Paris. Sur les 15 000 passages à niveau en service dans le pays, 155 seraient considérés comme dangereux par le ministère des Transports. TF1 | Reportage J. de Francqueville, E. Nappi, G. Charnay