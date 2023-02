Encore un pan de falaise qui s'effondre

Ce vendredi matin encore, certains habitants viennent constater les dégâts. Cette photo avait été prise il y a quelques jours. Désormais, quinze mètres de falaise se sont effondrés, ne laissant qu'un amas de roches sur la plage et beaucoup d'émotion chez les Fécampois. La plage en bas des falaises est interdite d'accès, plusieurs routes endommagées ou fragilisées sont barrées. Plus personne ne s'approche des sentiers de randonnée habituels. Sur place, aucun blessé n'est à déplorer, mais une maison a été évacuée. Cet habitant du haut de la falaise est encore choqué, mais fataliste : "C'est vrai qu'il y a des maisons proches là maintenant et ça va être compliqué". Dans sa chute, la falaise a emporté l'un des symboles de la ville. Ce calvaire a accompagné de nombreux pêcheurs au fil des années, qui partaient en mer. Ici, les effondrements de falaise sont fréquents, mais jamais de cette ampleur. Un arrêté de péril a été pris, la mairie n'avait jamais connu cela. Un nouveau calvaire devrait être mis en place en haut de la falaise dans les mois à venir. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez