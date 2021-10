Encore un temps estival à La Ciotat

Comme si l'automne avait oublié de s'installer à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Le soleil et la douceur jouent les prolongations ce lundi. Sur la plage, le thermomètre affiche 22 degrés. Il n'y a aucun problème pour trouver une place pour mettre sa serviette. "Il y a moins de monde", "il n'y a pas de bruits. C'est vraiment génial", "la douceur du soleil, la plénitude des lieux, l'absence de population, le calme", les habitants profitent de cet instant. Douceur au soleil et dans l'eau aussi car ce matin, certains tentent même la baignade et vous diront qu'il ne faut pas forcément être très courageux pour prendre du plaisir. "Le plus dur c'est de renter. Mais quand on est dedans après, on est bien. On n'a pas froid", lance ce monsieur. Un peu plus loin sur le port de La Ciotat, le café en terrasse et la promenade du matin ont une saveur presque estivale. On profite aussi de la lumière sur les pointus. Le beau temps est encore annoncé ce mardi. L'été indien pourrait se poursuivre encore un peu.