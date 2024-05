Nouvelle coulée de boue : un village ravagé dans le Pas-de-Calais

Cette fois, les pelles ne suffiront pas, il faut quatre tracteurs pour évacuer la boue. Jeudi, une coulée de boue s'est engouffrée jusqu'au centre-ville de Saint-Léger. Pendant plusieurs minutes, au cœur des orages, un tuba s'est même formé dans le ciel. Et le torrent, puissant, a failli piéger plusieurs véhicules. Magalie s'est retrouvée dans l'un d'eux. Aucune victime, mais l'eau a envahi les cours des maisons, comme chez Julien. Sa maison est remplie. Il a sauvé ses animaux, in extremis. Et ce vendredi matin, il n'est pas seul à nettoyer. Le voisinage est venu aider. La coulée de boue a fait de gros dégâts dans le village, mais il a aussi emporté une partie de la route. Ce ne sont pas les premières intempéries. Pourtant, le département placé "vigilance jaune orage" n'a inquiété personne. Il y a 24 ans, Saint-Léger avait déjà connu un orage encore plus violent, qui a inondé 22 maisons. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier