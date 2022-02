Encore une hausse pour la taxe foncière à Strasbourg

Bientôt, les propriétaires strasbourgeois devront payer un peu plus d'impôts. La taxe foncière doit augmenter. Une mauvaise nouvelle pour les habitants que nous avons rencontrés ce jeudi matin. Une augmentation que devrait adopter vendredi la métropole pour son budget 2022. Selon ce projet, les propriétaires privés devront payer en moyenne 64 euros de plus chaque année. Une taxe difficile à accepter alors que les prix augmentent. Le pouvoir d'achat fond un peu plus chaque semaine. Élodie, infirmière, le subit au quotidien. "Ils nous demandent toujours plus dans tous les sens du terme. C'est difficile. Ça ne passera pas", a-t-elle affirmé. C'est la goutte de trop pour les professionnels. Après deux années compliquées, eux aussi payeront plus de taxe. Ce sera 247 euros supplémentaires pour les locaux-commerciaux, plus de 1 800 euros pour les établissements industriels. Même si c'est nécessaire pour les finances de Strasbourg, selon un restaurateur, le moment est mal choisi. Près de 200 000 ménages seront concernés par cette augmentation. Elle permettra de créer 300 postes dans le service public et de financer le développement des transports en commun de la métropole. TF1 | Reportage E. Payro, L. Claudepierre