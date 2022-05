Encore une journée rouge sur les routes

Du monde à la pompe, sur les parkings, des coups de klaxon et des fils d'attente au café, pas de doute, ce jour férié sera rouge sur l'A13. Déjà 60 km de bouchons sur l'autoroute de Normandie. Ce couple roule depuis déjà trois heures, une pause détente s'impose : "on est parti tôt ce matin, avant huit heures, et puis là on vient faire une pause parce qu'il y a trop de monde". Monsieur avait pourtant pris ses précautions. Après les embouteillages records de mercredi, cela n'a semble-t-il pas suffit. Chacun sa méthode pour occuper le temps. Arnaud, venu de région parisienne, en profite pour nettoyer sa voiture car après tout, il risque d'y passer du temps. Et c'est encore plus sportif quand on a des enfants. Pour Morgane, Paul et le petit Mattéo, objectif : plage de Deauville (Calvados). Leur temps s'est rallongé d'une heure, alors en attendant, ils chantent dans la voiture, ils font des animations pour ne pas s'ennuyer et puis le temps passe vite. Mieux vaut rester philosophe, car Bison Futé enregistre plus de 700 km de bouchons sur tout le pays. La seule échappatoire, c'est peut-être les deux rues. Il ne manque plus que le soleil et le week-end de l'Ascension peut enfin commencer. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Souhaut, S. Humblot