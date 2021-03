Ces jeunes boulangers redonnent vie à leur village

Maxime Bille, 20 ans, et Chloé Macé, 18 ans, sont les nouveaux boulangers de Beugnon-Thireuil. Le village de 750 habitants a été privé de boulangerie pendant près d'un an. "C'est franchement génial. Ils ont plein d'idées et essayent beaucoup de choses", se réjouit un client. "Peu de jeunes ont des initiatives et des responsabilités. Il faut gérer, il n'y a pas seulement que la vente", remarque un autre. Si la commune de Beugnon-Thireuil a retrouvé sa boulangerie, c'est grâce à SOS Villages. "De temps en temps, on regardait le JT de 13h et le site SOS Villages. On ne pensait pas s'installer aussi vite, mais c'était un gros coup de cœur", explique Maxime. La mairie a participé à leur installation en investissant plus de 30 000 euros dans du nouveau matériel. Après trois mois d'installation, la mécanique est déjà bien huilée. Maxime et Chloé ont même pris le luxe d'engager un stagiaire. Par ailleurs, les deux boulangers ont reçu les félicitations du président de la République. Ils prévoient même d'expédier quelques produits à l’Élysée pour partager avec Emmanuel Macron les quelques gourmandises qui font déjà leur succès.