Enedis : émotion après la mort d'un agent

À Pont-Aven, ce matin, les agents ont repris le travail, très affectés par la mort de l'un de leur collègue. L'un d'entre eux nous confie : "C'est notre métier de travailler au service des autres". Un peu plus au nord du Finistère, l'émotion est vive sur un autre chantier, et la peur de l'accident omniprésente. L'agent d'Enedis a perdu la vie ce samedi soir à 21h30, après avoir manipulé un câble électrique lors d'une intervention. Avec son équipe, il tentait de rétablir le courant pour une centaine de personnes, alors qu'une deuxième tempête, Domingos, faisait rage. Une enquête est ouverte ce matin pour déterminer les causes du décès. À cette heure, 65 000 foyers restent privés d'électricité dans le Finistère. Mais les habitants des communes concernés saluent le travail des équipes sur le terrain. Les tempêtes Ciaran et Domingos ont particulièrement ébranlé le réseau en Bretagne. Avec des câbles broyés par endroits, certains foyers ne retrouveront pas d’électricité avant deux ou trois jours. TF1 | Reportage J. de Francqueville, J. Cressens, A. Chomy