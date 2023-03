Energie, ces employés récompensés s'ils économisent

Quand on, pénètre dans la mairie de Romans-sur-Isère, la première surprise c'est qu'il n'y a plus de lumière allumée. Pourtant, il ne s'agit pas d'une panne. dans le cadre d'un plan de sobriété, des directives claires ont été données aux 600 agents. "En termes d'éclairage, on se sert davantage de lumière naturelle", explique Elsa Dussert, assistante de direction. Le but est de baisser de 15% la consommation énergétique. Aucun détail n'est oublié, comme laisser une porte ouverte pour laisser la chaleur se disperser, ou davantage se couvrir. Chacun a changé ses habitudes, dans l'espoir de toucher la prime qui pourrait atteindre 300 euros par personne. Si les agents ont bien compris l'intérêt de ce plan de sobriété, cela suscite des interrogations dans la population. "Nous, on fait des efforts mais on n'a pas de prime", "sans argent, les gens ne font certainement rien", "c'est une forme de récompense, ça ne me choque pas", disent-ils. Pour l'instant, les premiers résultats sont encourageants, mais les agents ne sauront qu'en fin d'année si les objectifs sont atteints. La ville de Romans-sur-Isère avait déjà instauré une prime similaire pour lutter contre l'absentéisme. TF1 | Reportage C. Buisine, B. Gereys, S. Thizy