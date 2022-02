Energie : ces Français qui font baisser la facture grâce à l’achat groupé

Pour remplir sa cuve de fioul, Gilbert Gelot, un retraité de Sablons (Gironde) n’a pas fait appel à une entreprise classique. C'est une association qui a organisé la livraison, il y a dix jours. Grâce à un achat groupé, il a réalisé près de 100 euros d'économie. Il suffit de passer commande sur le site internet de l'association ou d'appeler directement. Un gain de pouvoir d'achat qui compense d'autres augmentations. À une trentaine de kilomètres de là, à Porchères (Gironde), habite le président de l'association, Gérard Beauchamp. Depuis douze ans, ce retraité démarche des revendeurs de fioul pour faire baisser les prix. Selon lui, "un euro d'économisé, c'est un euro de plus pour faire autre chose". Cette année, 105 000 litres de fioul ont été livrés auprès de 70 personnes. Pour suivre l'évolution des modes de chauffage, l'association a lancé cette année, le premier achat groupé de granulés de bois. Et comme pour le fioul, plus les demandes seront nombreuses, plus la facture baissera. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arel