Énergie, des boulangers "à poil" dans un calendrier

Parmi les croissants et les pains au chocolat, il y a une nouveauté qui, dans cette boulangerie, ne laisse personne indifférent : un calendrier avec leur boulanger dans son plus simple appareil. Olivier s'est déshabillé, mais aussi Damien et sa campagne à Vesoul (Haute-Saône). Ils sont douze en tout à avoir pris la pause. Et si cela fait sourire les clients, pour ces artisans, c'est un cri du cœur, ils ne s'en sortent plus. Les prix de la farine, du beurre, et des œufs ont augmenté, sans oublier la hausse du prix de l'énergie. De Vesoul à Lyon (Rhône), les boulangers top model s'improvisent en vendeur de calendrier. Ce dernier vaut cinq euros, les clients se laissent séduire. L'argent récolté sera reversé à une association pour les enfants malades. Une bonne action et aussi un espoir, parvenir à conserver leurs salariés. Selon la profession, 20% des boulangeries pourraient en 2023, baisser le rideau. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys