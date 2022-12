Énergie : des économies récompensées

Apolline n’a pas attendu la crise de l’énergie pour faire des économies. Depuis deux ans, elle surveille de très près sa consommation, et ça lui rapporte. D'ailleurs, pour récompenser ses efforts, son fournisseur d’électricité lui propose un bonus sous forme de cagnotte annuelle. De nombreux fournisseurs proposent désormais les défis. Pour le cas de TotalEnergies, il a lancé cette offre le mois dernier. Si votre facture annuelle s’élève à 1000 euros et que vous réduisez votre consommation de 5%, la facture diminue naturellement de 50 euros, auxquels s’ajoute un bonus de 30 euros. Soit, 80 euros économisés sur un an. Plus les économies sont importantes, plus le bonus augmente, jusqu’à 120 euros. EDF ne propose pas, pour l’instant, ce type de dispositif, mais sa filiale Sowee a annoncé des objectifs à ses clients. En ces temps d’inflation et de sobriété énergétique, tous les coups de pouce sont bons à prendre pour réduire sa facture. Suivre ses consommations d’énergie permet de réaliser en moyenne près de 8% d’économies par an. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, F. Petit