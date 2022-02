Energie : la facture augmente aussi pour les mairies

Dans cette commune de 4 000 habitants, l'augmentation du prix de l'énergie se paye au prix fort. Cette année, la facture de gaz sera multipliée par quatre. "On a dépensé 154 000 euros. Cette année, si on consomme exactement les mêmes puissances, on va consommer 671 000 euros. Je n'ai jamais vu ça depuis quatorze ans que je suis maire", confie Yves Delot. Pour compenser, le maire de Saint-Florentin prévoit d'augmenter les impôts locaux. En moyenne cette année, un habitant payera 30 euros de plus pour sa taxe foncière. Pour les habitants qui ont déjà vu leurs dépenses personnelles augmenter, comme le chauffage ou l'essence, cette décision est difficile à entendre. Certains, par contre, se disent prêts à accepter cette hausse s'il le faut. Pour faire des économies, le maire a décidé de baisser la température dans tous les bâtiments publics et n'a pas eu d'autres choix que de fermer la piscine municipale. Malgré ces dépenses colossales, la commune ne compte pas freiner ses investissements dans de nouveaux projets, comme la construction de cette maison de service. Même si pour cela, il faut emprunter des fonds. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin