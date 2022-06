Énergie : le bouclier tarifaire prolongé jusqu'en décembre

Jean-Louis Bigot fait partie des cinq millions de Français qui se chauffent au gaz. Alors forcément, le bouclier tarifaire lui a permis de maintenir sa mensualité à 150 euros. "Ce n’est quand même pas négligeable, en espérant que ça va continuer", confie-t-il. Ce sera effectivement le cas puisque le gouvernement prolonge ce dispositif mis en place l’automne dernier jusqu’à la fin 2022. Cela a permis d’éviter une hausse de prix d’environ 60 %, soit pour ce particulier de 90 euros par mois. Le bouclier tarifaire permet de contenir la flambée des prix du gaz et de conserver le pouvoir d’achat des Français les plus exposés à ces potentielles hausses. Si vous trouvez globalement cette mesure justifiée, vous vous interrogez toutefois sur ce qu'il se passera après quand le dispositif prendra fin. "Ça fait passer l’augmentation plus en douceur", lance une passante. Mais selon les spécialistes du secteur de l’énergie, il faudra bientôt passer à la caisse. "On peut s'attendre en milieu d'année 2023 ou fin 2023 à ce qu'il y ait un rattrapage progressif du manque à gagner de l’État et des gaziers", explique l'économiste Carine Sebi. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, S. Aklouf, E. Berra