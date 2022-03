Énergie : les commerçants cherchent à réduire la facture

Il suffit parfois de se triturer la méninge pour faire baisser les factures, ou en tout cas essayer de les maîtriser. Maxime Meresse, responsable de pressing à Bordeaux (Gironde), a trouvé des astuces, parfois simples, parfois ingénieuses. "On a de l’eau qui a été préchauffée et la machine ne s’occupe que de la maintenir à bonne température pour les bains", confie-t-il. Avec 1 200 euros de facture l’électricité, Maxime a du adapter son commerce. Dans tous les commerces, la facture d’énergie a augmenté. Et le restaurant d’Isabelle Tillard n’y a pas échappé. La patronne a commencé par supprimer l’appareil à panini, trop gourmand, et réinvente maintenant ses méthodes de travail. "De plus en plus, je groupe mes aliments en cuisson. On fait des économies pour survivre", lance-t-elle. Mais tous les artisans n’ont pas les mêmes marges de manœuvre. C’est notamment le cas chez Didier Ferrand, boucher. Il ne peut pas éteindre certains appareils, comme les climatiseurs en salle de découpe et les présentoirs réfrigérés. Il a placé des films sur les vitres pour limiter les transferts de chaleur. Difficile de faire plus. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby