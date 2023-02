Énergie : les économies paient

À 23 heures, tout un quartier de Besançon (Doubs) passe de la lumière à l'obscurité. Cette mesure drastique a été prise pour réduire la facture énergétique. Les lampadaires sont reliés à un réseau qui permet de piloter les éclairages à distance. Les habitants sont partagés sur cette démarche. "C'est très bien, que ce soit pour le portefeuille des contribuables ou pour la planète", disent certains, "Ce n'est pas très sécurisant", se plaignent les autres. En un an, la ville va économiser 300 000 euros. Une école a été entièrement isolée, la consommation de la chaudière a chuté de 20 à cinq tonnes. Pour cette école, l'économie est substantielle. "Toutes les économies d'énergie qu'on va pouvoir réaliser vont simplement réduire la facture et nous éviter de dépenser plus qu'avant", explique Anthony Joly, directeur de la maîtrise de l'énergie. La ville de Besançon traque la moindre économie face au coût de l'énergie. Elle compte poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs du plan de sobriété énergétique. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, S. Fargeot