Énergie : nos artisans ont besoin d'aides

Pour travailler le chocolat, la température idéale est de 48 °C, à maintenir 24/24 heures. Pour Aurélien Masson, le patron de Chocolaterie Lorraine, les économies d’énergie sont devenues une obsession, car chaque étape de fabrication consomme de l’électricité. À l’approche des fêtes, qui représentent 40% de son chiffre d’affaires, pas question de limiter la production. Il a donc adapté les horaires de travail. L’éclairage est passé en Led et la température ambiante est maintenue sous 20 °C en permanence. "Sur le mois de septembre, c’est plus de 1 300 euros d’économisés par rapport à l’année dernière", explique-t-il. Des économies dont rêvent tous les artisans de bouche. Au marché de Metz (Moselle), Julien Nicolas, le boucher-charcutier, s’est aussi adapté. Il y a un an, il a également investi dans des pompes à chaleur. Elles devaient limiter la hausse de ses factures d’électricité, mais c’est encore insuffisant. Face à ses factures exorbitantes, Julien espère des aides concrètes du gouvernement. Le prix de ses viandes a déjà dû être augmenté : +30% pour le veau et +50% pour le bœuf. Des prix qui pourraient encore augmenter sans aides suffisantes de l’État. TF1 | Reportage C. Eckersley, V. Dietsch, V. Ruckly