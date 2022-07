Énergie : nouvelle ristourne sur les factures

Vous êtes client Engie ? Et vous bénéficiez du chèque énergie ? En bas de vos factures cet automne, vous aurez droit à une aide supplémentaire en fonction de votre revenu fiscal. "C'est une très bonne idée", confie une des clientes. Voilà comment ça marche : vous vivez à quatre dans une maison et votre facture d’énergie s’élève en moyenne à 1 800 euros par an. Au printemps, si vous avez touché un chèque énergie de l’État de 150 euros, Engie vous déduira alors 100 euros dès le mois de novembre. De quoi réduire sur l’année la note à 1 550 euros. Un gain de pouvoir d’achat pour les plus modestes, 880 000 clients sont concernés. Ces aides ciblées s’ajoutent au bouclier tarifaire du gouvernement, qui a limité la hausse à 4% et bloqué le prix du gaz jusqu’à la fin de l’année. Le problème, c’est que les prix pourraient encore flamber. Nous avons fait le calcul, l’année prochaine, sans le bouclier tarifaire, notre facture à 1 800 euros pourrait s’élever avec le coût réel des énergies à 2 520 euros . TF1 | Reportage A. Barth, F. Couturon, D, Bordier