Énergie : quels gestes pour quelles économies ?

Sur ce marché ce jeudi matin, vous aviez tous la même astuce pour alléger vos factures d'énergie. C'est en effet le premier geste à appliquer à la maison. Pour un logement standard, baisser le radiateur d'un degré, c'est en moyenne 3,5 euros d'économiser chaque mois. Retour à vos conseils, que faites-vous au quotidien ? "Je n'ai pas beaucoup d'appareils en veille", explique une passante. C'est une bonne idée, car laisser nos appareils en veille consomme de l'énergie. Si vous les débranchez, vous payerez deux euros de moins sur votre facture mensuelle. Couvrir nos casseroles est un petit geste qui nous fait économiser 80 centimes chaque mois. Autre astuce : dans la salle de bain si vous passez sous la douche non plus dix, mais cinq minutes, vous économiserez cinq euros par mois. Mais attention, en essayant de faire des efforts, gare aux fausses bonnes idées. Pour chauffer un thé, la plaque de cuisson consomme plus, la bouilloire c'est mieux, mais la championne des économies c'est la micro-onde. TF1 | Reportage J. Coulais, C. Chevreton, O. Stammbach