Energie trop chère, journée d'action des boulangeries

Ce mardi, le four de Julien Bernard-Regnard va rester à l'arrêt. Comme d'autres de ses collègues, ce boulanger à Bourgaltroff (Moselle) participe à une journée morte. Cette boulangerie artisanale gardera porte close. Dans le village, les habitants le comprennent : "ce n'est pas normal que des petits artisans comme lui ne rentre pas dans les clous au niveau des aides de l'Etat". Pour l'instant, Julien fait face tout seul à la hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Néanmoins, il pourrait bientôt bénéficier d'une aide qui ira jusqu'à un quart de sa facture d'électricité. Mais avec sa grève, Julien perd de l'argent. Il veut alerter sur sa situation. À Metz, certains boulangers voudraient aussi faire grève, mais ils ne peuvent pas se priver d'une journée sans chiffre d'affaires. Chez Rémi Pruvost, tout fonctionne à l'électricité. Son fournisseur d'énergie lui annonce des prix multipliés par dix. Ici, on s'est déjà adapté à la flambée des prix de l'énergie. Les boulangers commencent leur journée deux heures plus tôt pour utiliser les fours au moment où l'électricité est la moins chère. TF1 | Reportage G. Gruber, L. Gorgibus