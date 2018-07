Les enfants et leur accompagnateur retrouvés vivants en Thaïlande

En Thaïlande, les sauveteurs sont parvenus à retrouver les douze enfants et leur professeur de football, après plusieurs jours de recherche. Ils étaient coincés dans la grotte de Tham Luang et n'ont pas pu ressortir suite à une soudaine montée des eaux. Ils sont harassés mais sont sains et saufs. Les familles sont soulagées suite à l'annonce de la nouvelle. Néanmoins, il reste aux secouristes de les extraire de la grotte, une épreuve qui risque encore de durer des jours, voire des semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.