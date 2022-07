Enfants égarés à la plage : un bracelet pour les retrouver

C’est une solution simple et gratuite pour avoir l’esprit plus tranquille sur le sable. Il s’agit d’un bracelet qui peut aider à retrouver un enfant lorsqu’il s’égare. Une mère de famille n’a pas hésité à en mettre un à chacun de ses fils. À disposition en libre-service ou directement proposés par les CRS sur la plage de Lacanau, les bracelets sont destinés aux enfants en bas âge. Il faut y inscrire le prénom de l’enfant, le numéro de téléphone de ses parents et il n’y a plus qu’à le fixer. Un enfant perdu aura tendance à s’en aller dos au soleil. Et sur les plages immenses de l’Atlantique, certains ont pu être retrouvés 800 mètres plus loin. Le bracelet facilitera les recherches et rassurera les parents. "Déjà, ça peut donner un premier indice, une première aide aux adultes qui sont autours et qui voient un enfant perdu", explique un père de famille. Le dispositif a fait ses preuves. L’an dernier, le bracelet a permis de retrouver 28 enfants perdus sur les plages d’Aquitaine. TF1 | Reportage E. Braem, J. Thieux