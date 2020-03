Enfin de la neige dans le Mercantour !

Le soleil est de retour dans les Alpes-Maritimes après les grosses chutes de neige de la veille. À Mercantour, il en est tombé plus de 50 centimètres par endroits. Saint-Dalmas-le-Selvage s'est réveillé ce mardi sous un grand ciel bleu, avec un paysage tout blanc. Un vrai bonheur pour les habitants, contents de voir enfin arriver l'hiver à moins de trois semaines du printemps.