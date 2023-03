Enfin des pièces détachées bon marché

Pour réparer ce véhicule avec des pièces neuves, il faudrait compter 6 500 euros. "Sur les devis avec les pièces d'occasion (...) on est descendu à 5 200 euros", rapporte Émile Métiffiot, carrossier. Depuis 2017, la loi oblige les garagistes à proposer un devis alternatif avec de l'occasion. Manuel Moreira répare lui-même son véhicule avec un ami. Loin d'être le roi de la mécanique, il est plutôt champion des économies. Son secret, acheter sur des sites d'occasion. En moins de 24 heures, il déniche toutes les pièces qu'il lui faut. Finis le temps où il fallait fouiller dans les carcasses de voitures. Ici, elle arrive directement dans votre coffre et il y a stock. Sur le parking de cette usine, 4 000 véhicules hors d'usage prêts à être démontés. À l'intérieur, des équipements de dernière génération, 200 employés et presque autant de machines. En trois ans, le site a doublé de volume et s'est totalement industrialisé. Contrairement au neuf, le prix des pièces n'a que très peu augmenté. Résultat, le chiffre d'affaires a doublé en quatre ans. Pour être encore plus performante, l'entreprise vient d'investir 350 000 euros dans de nouvelles machines. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone