Enfin la pluie !

Les nuages étaient prometteurs, mais à peine quelques gouttes. Une pluie suffisante toutefois pour appeler cela des retrouvailles. Pour ce monsieur, il affirme que cela fait plus de deux mois qu’il n’a pas vu la pluie. Les habitants sont contents de retrouver ce temps. En effet, elle a manqué tout l’été, cela se voit sur les étals. "Cela doit faire du bien au moins au climat, à l’environnement", confie cette dame. Mais difficile de manier le chariot à roulette et le parapluie sous ce temps. "C’est embêtant quand vous avez ça. Quand on va au marché de quoi à se casser la figure", avoue cette dame. Cependant, chez le poissonnier, c’est un soulagement pour la nature et pour les bras aussi. "Pendant l’été, on met de la glace sur les poissons toutes les demi-heures. On charge trois fois plus de glace… C’est un peu compliqué, mais on préfère l’hiver", explique ce vendeur. Il est à savoir que des averses orageuses sont attendues tout l’après-midi. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.Y. Chamblay