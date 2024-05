Enfin la pluie dans les Pyrénées-Orientales !

C'est un soulagement pour cet agriculteur. Sur son exploitation, il est tombé 75 millimètres de pluies en quelques semaines. Cela représente la moitié des précipitations tombées dans le département depuis le début de l'année. "Ça fait du bien, parce que la rosée, je peux vous dire qu'il y a dix ans qu'on n'en a presque plus. On voit que les plantes réagissent bien", témoigne Bernard Fillols. Les oignons rouges de ce champ, par exemple, ont pu grossir sans arrosage depuis plusieurs semaines, alors que le forage de l'exploitation, lui, est presque sec. En effet, si la pluie a aidé la végétation en surface, elle n'a pas été suffisante pour remplir les nappes phréatiques. Il faudrait beaucoup plus de précipitations pour annuler les effets de la sécheresse dans le département. Le problème, c'est que les arbres fruitiers sont prêts à être récoltés. De nouvelles précipitations sont attendues la semaine prochaine dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia