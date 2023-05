Enfin la pluie sur la Côte d'Azur

On aurait presque fini par l'oublier, le bruit de la pluie qui tombe et les gouttières qui coulent. Cela fait des mois qu'il n'avait pas plu sur la Côte-d'Azur, alors ce lundi matin, tant pis pour le soleil, on se réjouit de sortir se promener sous le parapluie. "C'est un plaisir de remettre un ciré qu'on n'a pas mis depuis longtemps. On a tellement pas eu de pluie qu'on en profite" ; "Ça fait du bien, car c'est sec quand même", se réjouissent des habitants. Depuis deux jours, il pleut enfin dans les Alpes-Maritimes. Quatre mois qu'on l'attendait. Les dernières précipitations significatives remontent exactement au 9 janvier dernier. Heureux, Jean-François l'est aussi. Cette pluie, c'est un arrosage particulièrement bénéfique pour la terre de son jardin potager. "La terre est humide, alors là, c'est un cadeau du ciel", se réjouit-il. Et la terre est humide, il en profite pour désherber. Et ce n'est pas fini, la pluie va continuer de tomber cet après-midi sous-forme d'averse orageuse. Un répit bienvenu en cette période de sécheresse exceptionnelle dans le département. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard