Enfin le beau temps en Bretagne !

Enfin un temps de carte postale en Bretagne ! Les vacances peuvent commencer. "C'est très agréable. On peut enfin sortir, profiter et prendre l'air", lance une passante. Le petit café du matin se prendra bien sûr en terrasse. Au même moment, Gilbert se prépare à une sortie en mer. Ses petits-enfants sont venus de Normandie pour les vacances. "Au programme : promener les petits-enfants", se réjouit-il. "Je suis pressé de partir en bateau parce que c'est la première fois de l'année", explique le petit-fils. Juste en face, on a plutôt choisi de prendre son temps. Les bateaux passent sous l'œil de deux amis venus du Sud du pays. "Je suis au début de mes vacances en Bretagne. Je viens de vérifier que nous sommes les seuls à avoir du soleil", lance l'un d'entre eux. L'option sportive, c'est le choix de Gabriel et son ami, mais attention au faux départ. "On cherche le départ du GR34. C'est un peu compliqué car on arrive de Saint-Brieuc. Du coup, on va marcher quatre jours sur les sentiers bretons", explique l'un d'eux.