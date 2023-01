Enfin le plaisir de la neige en abondance

Des vacanciers n'ont pas résisté à l'appel de la neige dans le Queyras. À 2 000 mètres d'altitude, depuis mardi, le village de Saint-Véran retrouve ses couleurs d'hiver et ses amoureux de la montagne. "C'est un vrai bonheur, ça nous rappelle notre enfance", "c'est calme, c'est paisible", lancent des passants. Depuis mardi, il est tombé plus d'un mètre de neige. Dans un hôtel, le téléphone n'arrête pas de sonner, car les touristes veulent en profiter. Pour l'hôtelier, la saison s'annonce très bonne. Un peu plus loin, le restaurant d'un hôtel se prépare aussi à recevoir beaucoup de clients. Certains vacanciers ont même prolongé leur séjour cette semaine. Les commerçants et les touristes ont le sourire, et c'est tout le village qui revit. À l'office du tourisme, les réservations pour les randonnées reprennent. Les vacanciers veulent marcher dans la poudreuse. Il ne manque plus que le soleil. Et dans les Alpes du Sud, il sera de retour jeudi pour parfaire la carte postale. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot