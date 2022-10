Enfin un chargeur universel !

Ils prennent beaucoup de place et sont multiples. Il y a le chargeur pour le téléphone, celui pour l’ordinateur, celui pour le casque audio et enfin, celui pour la console de jeux. Un casse-tête bientôt terminé en Europe. En 2024, pour tous les téléphones portables et les petits appareils électroniques, il ne restera plus que lui : l'USB-C. Cette mesure a été décidée pour tenter d’uniformiser les prix. Selon les marques, les tarifs varient parfois du simple au double. Pour les consommateurs, il peut être question d’une centaine d’euros d’économie. Aujourd’hui, le marché représente 2,4 milliards d’euros par an en Europe. Peu importe la baisse possible de son chiffre d’affaires, David Abitbol approuve la décision. "Au niveau du recyclage, c’est quand même beaucoup mieux (…) Il faut penser à l’avenir de la planète", explique le commerçant. Actuellement, les chargeurs représentent en Europe près de 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Cette pollution pourrait baisser de 1 000 tonnes grâce à l’USB-C. TF1 | Reportage C. Casanova, P. Lormant