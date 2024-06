Enfin un parfum d'été !

Lunettes sur le nez, chapeau et terrasse bondée, il règne sur le port de Cassis (Bouches-du-Rhône) comme un air d'été. "On profite du soleil de la mer, il fait beau" ; "C'est juste magnifique, plaisant", affirment les touristes. À la table voisine, une touriste suisse semble bien s'acclimater à cette météo quasi-estivale. Sourire sur les visages des clients tout comme du patron. "Très agréable ! La terrasse commence à être pleine, les gens sont souriants, ça annonce un très bel été", dit Quentin Comtex, serveur du bar-restaurant "Monsieur Brun". Qui dit soleil, dit programme de vacances. Des touristes embarquent pour une balade dans les calanques. "Avec tous ces mois de pluies qu'ils ont eus dans leur région, ils viennent chercher le soleil ici", raconte Bernard Micallef, capitaine de "L'œil de verre". Il fait 22 °C sur le sable, 19 °C dans l'eau. L'été approche et ces baigneurs l'ont bien repéré. Avis aux impatients : il ne reste plus que seize jours avant l'arrivée officielle de l'été. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar