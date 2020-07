Enfin un temps estival sur les plages du Nord

L'été s'installe enfin dans le Nord. Avec la mer, la plage et le soleil, la station balnéaire de Merlimont (Pas-de-Calais) offre des vacances idéales. Si certains préfèrent lézarder sur le sable, d'autres en profitent pour faire leur première baignade. Dans les campings, les juillettistes comptent, eux aussi, bien profiter du beau temps car jusqu'à vendredi, aucune ombre n'est à prévoir dans le ciel du Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.