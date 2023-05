Enfin un vaccin validé contre la grippe aviaire !

Ces dernières années, des millions de canards ont été abattus dans le Sud-Ouest. Suite à des cas de grippe aviaire dans des élevages voisins lundi, les 3 300 canards sains d'une éleveuse ont dû être abattus. C'est la cinquième fois en huit ans. Depuis début mai, le virus refait surface dans le Sud-Ouest. La validation ce jeudi de deux vaccins, qui sont jugés efficaces par le ministère de l'Agriculture, redonne un peu d'espoir. Les autorités tablent sur octobre pour lancer la vaccination. Il est trop tard pour un autre éleveur. Son élevage a été vidé de ses 14 000 canards en début de semaine. Et pour lui, pas question d'y remettre des animaux, tant que la vaccination n'a pas débuté. Une urgence d'autant plus forte que, sur la saison 2021-2022, vingt millions de volailles ont été abattus. Une crise qui avait menacé la filière foie-gras, et fait craindre le pire pour les fêtes de fin d'année. Une course contre la montre est donc lancée. D'autant qu'après les canards, les autres volailles, poules et dindes, pourraient à leur tour être vaccinées. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing et L. Cloix