Enfin une météo estivale en Corse

Avec le retour du soleil, beaucoup de familles profitent déjà de la plage en Corse. À Ajaccio, les Insulaires et les premiers touristes ont pris un peu d'avance même si l'été n'est pas encore officiellement proclamé. Avec le sourire, restaurateurs et commerçants n'attendent plus que les vacanciers. Par ailleurs, les prévisions météo annoncent un soleil généreux durant les prochaines semaines.