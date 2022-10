Enfin une pluie abondante... et suffisante ?

Depuis quelques jours, Michel et André, jardiniers depuis plus de vingt ans, se réjouissent. Il pleut presque sans discontinuer : une pluie fine et régulière, et la terre est imbibée d'eau. Des conditions idéales pour les légumes d'automne et pour travailler la terre. La terre est humide, mais pas assez pour alimenter le sol en profondeur. La preuve, les collecteurs d'eau restent désespérément vides et gardent les traces de deux mois de sécheresse: "il n'y a que de la boue très sèche et craquelée", "il faut d'abord qu'elle s'imbibe car la terre est très sèche. La première eau s'écoule et ne rentre pas du tout, après elle commence à s'imbiber. C'est très lent". Mais les jardiniers sont confiants car les précipitations abondantes devraient se poursuivre dans les jours et les semaines qui viennent. Ces jardiniers espèrent à présent que les précipitations tomberont en quantité suffisante pour remplir la nappe phréatique. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin