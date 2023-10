Enfin une solution contre les algues vertes

Ramasser les algues avant qu'elles ne s'échouent, c'est le projet innovant de ce bateau expérimental en baie de Saint-Brieuc, l'une des plus touchées par le phénomène des marées vertes. En moyenne, l'été, 500 hectares d'algues s'échouent par mois sur le littoral breton. Cette expérimentation, financée par l'État, est menée par l'entreprise de Benjamin depuis un an. Plusieurs dizaines de tonnes d'algues vertes ont été ramassées. "L'idée, c'est de pouvoir intervenir dans les zones où les moyens de collecte terrestres ne peuvent pas accéder ", dit Benjamin. Sur le littoral, le navire innovant ne passe pas inaperçu. Ce bateau serait même utile pour ralentir le développement des algues selon un scientifique. Ces algues ramassées en mer pourraient intéresser une entreprise morbihannaise qui valorise déjà les goémons échoués sur les plages. Pour Hervé, les algues prélevées directement en mer sont une aubaine. Le bateau expérimental dispose de trois ans pour améliorer ses techniques de pêche, pour en récolter davantage, et ainsi lutter contre le phénomène des algues vertes. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann