Enfin une solution de proximité pour les déchets verts

Avec le retour des beaux jours, l'attente a été fructueuse pour cet habitant. Une remorque entière dont il doit maintenant se débarrasser. Mais au lieu de se rendre dans la déchetterie la plus proche, soit 35 km aller-retour, il n'a aujourd'hui qu'un seul petit kilomètre à parcourir, jusqu'à ce point de collecte à la sortie du village où l'on peut déposer ses déchets verts. Mise en place par la commune, cette végèterie, comme on l'appelle, présente un autre avantage : son accessibilité 24h/24 et sept jours sur sept, avec un objectif de mieux trier les végétaux. Dans les déchetteries creusoises, où plus de 5 000 tonnes de déchets verts sont traitées chaque année, les végèteries représentent une solution plus économique et plus écologique. Dans la toute nouvelle végèterie de Bonnat (Creuse), les branches sont directement broyées sur place par les agents de la commune. Le broyat obtenu, lui, servira gratuitement aux habitants aussi bien pour empêcher les mauvaises herbes de pousser que pour retenir l'humidité au niveau des plantations en cas de sécheresse. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre