Les engins tournent à plein régime pour dégager la route des Crêtes

La route des Crêtes a été fermée à la circulation pendant l'hiver. Malgré les températures estivales, une vingtaine de kilomètres sont toujours couvertes de neige. Les engins tournent à plein régime et progressent prudemment pour ouvrir les cols sur cet axe. Dans certains endroits, l'accumulation de neige a favorisé la formation de murs hauts de deux mètres. Quelques jours seront nécessaires pour tout dégager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.