Engorgement des hôpitaux : le cri d'alarme du CHR de Metz

Depuis lundi, la tension monte au CHR de Metz. La directrice de l'établissement, Marie-Odile Saillard, a rassemblé la presse pour lancer un appel au secours. "Je n'ai plus assez de lits de réanimation", a-t-elle clamé. Ce mardi après-midi, il n'en reste plus que trois pour les cas les plus graves. Il est désormais important de trouver des moyens de transport pour transférer des patients, d'autant plus que l'hôpital ne peut plus en recevoir de nouveaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.