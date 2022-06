Énormes grêlons : des dégâts importants à Roanne

A Roanne (Loire), le déluge a duré une dizaine de minutes. Des grêlons gros comme des balles de tennis tombent du ciel. Une frayeur pour les habitants de la commune. "On avait l'impression que ça tirait dans tous les sens", confie l'une d'entre eux. Aucun blessé, mais des voitures aux vitres brisées et des toitures perforées par centaines. La plupart des bâtiments communaux sont touchés : écoles, théâtres, gymnases... La maire du Coteau ne cache pas son désarroi. "Moi, je vous avoue que depuis hier et ce matin, c'est très très difficile. Déjà, parce que je pense à mes administrés, et que voilà... Quand on est maire, on ne s'attend pas à gérer ce genre de situation", lance Sandra Creuzet. Sans compter les dizaines d'entreprises. Ici, une chocolaterie dont la toiture n'a pas résisté. Ensuite, une société de textile dont les pompiers tentent de protéger le stock. Mercredi soir, ils sont intervenus plus de 500 fois. De nouveaux orages de grêle pourraient s'abattre ce jeudi après-midi sur la Loire. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Agi, D. Paturel