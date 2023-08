Enquête à Lisieux, les habitants s'interrogent

À la Une des journaux, les derniers éléments de l'enquête font réagir les habitants. Pierre a du mal à s'y retrouver. À Lisieux, toutes les discussions tournent autour de l'enquête. Suite à une soirée alcoolisée, deux jeunes de 17 et 19 ans ont reconnu s'être introduits par effraction dans le collège, mais assurent être partis après avoir déclenché l'alarme. Au moment des faits, les deux jeunes se sont filmés avec leur téléphone, et les horaires des vidéos semblent indiquer qu'ils avaient déjà quitté les lieux lors de la venue du principal. L'autopsie a révélé un traumatisme crânien, mais également un œdème pulmonaire dû à une pathologie cardiovasculaire ancienne qui n'aurait pas été traité. Les habitants espèrent connaître rapidement la vérité. Les deux jeunes ont été mises en examen pour intrusion dans l'enceinte de l'établissement, et dégradation en réunion des biens d'utilité publique. Ils risquent jusqu'à sept ans de prison. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos