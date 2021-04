Enquête en cours après l'incendie dans l'église d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord

À 18 heures, lundi soir, un incendie s'est déclaré dans la nef de la collégiale d'Avesnes-sur-Helpe. Très vite, le feu s'est propagé et a détruit plusieurs grands tableaux ainsi qu’une partie de l'autel et du mobilier. Heureusement, la structure a été épargnée. Ce mardi matin, devant l'église, beaucoup tenaient à être présents. Dans cette commune, chaque Avesnois est attaché à sa collégiale. Tous ont en mémoire un souvenir à l'intérieur. C'est aussi un déchirement pour Benjamin Sellier, le prêtre d'Avesnes-sur-Helpe. Dimanche matin encore, dans cette église du XIIe siècle, il célébrait la messe de Pâques. "On porte atteinte à des œuvres de nos ancêtres (…) c'est un déchirement du cœur en ce lundi de Pâques", affirme-t-il. Pour l'heure, la cause de l'incendie reste inconnue. L'enquête ne fait que commencer. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place dans la matinée pour constater les dégâts. De son côté, le maire indique vouloir renforcer la sécurisation de sa commune, notamment autour de l'église, classée monument historique.