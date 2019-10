Enquête sur l'attentat de la préfecture : comment Mickaël Harpon s'est-il radicalisé ?

Les services de renseignement et la sous-direction antiterroriste travaillent ensemble pour expliquer comment Mickaël Harpon a fini par se radicaliser après s'être converti à l'islam. Les enquêteurs privilégient la piste de la radicalisation via les réseaux sociaux. En tant qu'informaticien, l'assaillant avait passé beaucoup de temps sur son ordinateur. Ces derniers enquêtent également sur une radicalisation par le biais de ses rencontres dans le milieu salafiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.